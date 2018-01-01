Стильные квартиры в новом ЖК - район Газипаша

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика.
Резиденция располагает круглосуточным обслуживанием, банкетным залом, баром и кафе, детским бассейном, консьерж-сервисом, фитнес-центром, игровой комнатой, конференц-залом, крытым бассейном, рестораном, спа-центром, сауной.
Окончание строительства - июль 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Пендик - район в азиатской части Стамбула, расположенный к востоку от центра города. Район является крупным транспортным узлом с несколькими крупными автомагистралями и международным аэропортом. Здесь находятся университеты и научно-исследовательские институты, промышленные предприятия и множество торговых центров.
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от всей инфраструктуры города. А так же рядом с живописной рекой Дим, магазинами и ресторанами и всего в 500 метрах от пляжа. Прекрасная, чистая квартира, расположенная недалеко от популярного центра Оба. Эта уютная квартира площадью 120 м2, с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе с бассейном и зелеными зонами. Прекрасно подходит для отдыха и постоянного места жительства. Бассейн работает в течение всего лета. Квартира имеет просторную и светлую гостиную с большой террасой с хорошим видом на окрестности. БассейнЛифтБлизко ко всем удобствамПешком до пляжаОкна ПВХКерамический пол
Предлагаем вашему вниманию современный Жилой Комплекс для роскошной жизни в г. Алания, в прекрасном районе Авсаллар - жемчужине Средиземного моря. Комплекс будет построен на участке площадью 19 212 м2 и будет состоять из 6-ти девятиэтажных блоков. Всего будет 378 квартир, 222 квартиры с 1-ой спальней, 88 квартир с 2-мя спальнями, 42 квартиры пентхауса, и 26 квартир дуплексов с садом площадью от 51 м2 до 100 м2.
Комплекс расположен между великолепными горами Торос и всемирно известным пляжем Инжекум. Это идеальное место для инвестиций в ваше будущее. Авсаллар находится недалеко от двух международных аэропортов и имеет легкий доступ к международным поездкам. Расстояние до международного аэропорта Анталии составляет 103 км, а до международного аэропорта Алании Газипаша 64 км. Всего в 700 м от ЖК находится оживленная набережная Авсаллар, на которой расположены все необходимые магазины, банки, аптеки, медицинские клиники и многое другое. В данном проекте каждая деталь была спроектирована и спланирована с учетом потребностей, комфорта и удовольствия жителей ЖК, вплоть до мельчайших деталей.