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Стильные квартиры в новом ЖК - район Газипаша

Алания, Турция
от
€135,000
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Стильные квартиры в новом ЖК - район Газипаша
Алания, Турция
от
€135,000
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