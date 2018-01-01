Новый ЖК на пересечении важнейших транспортных магистралей города

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район АташехирВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 70 до 202 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Данный комплекс расположен в востребованном новом развивающемся районе Алании под названием Кестель. Эти современные роскошные апартаменты находятся всего в 700 метрах от пляжа и предлагают захватывающий вид на Средиземное море. Об этом современном роскошном доме Дом был реализован в современном дизайне с использованием новейших технологий, чтобы создать технически эффективный и потрясающий вид. Для жителей есть полный спектр удобств, таких как ресторан, крытый бассейн, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, комната для вечеринок, детская площадка и многое другое. В принципе, в Алании есть все необходимое для повседневной жизни. место расположения Недвижимость расположена в Кестеле, Аланья. Кестель - это новый развивающийся район с роскошным жилым комплексом и магазинами. район подходит для тех, кто хочет жить в тихом и спокойном месте. Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа и всего в 35 км от аэропорта. Общие характеристики комплекса аквапаркдетский бассейнмини гольфмассажный кабинетнастольный теннисбильярдвай-файгенераторподземный парккамеры наблюдения
Почему это свойство؟
Подходящий проект для инвестиций, аренда гарантирована и гарантия возврата инвестиций.
Первый проект в Стамбуле с интеллектуальной системой «Ultra Smart» для управления более тонкими деталями вашей квартиры.
Он расположен в анатолийской части Стамбула, недалеко от шоссе Тем и E- 5.
3 конференц-залы и 5 квартиры для приема посетителей.
Резиденция располагает бассейном с баром, фитнес-центром, охраной.
Окончание строительства - май 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Пляж Олюдениз - 10 км
Набережная Фетхие - 3 км
Аэропорта Даламан - 60 км