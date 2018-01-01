Новый ЖК на пересечении важнейших транспортных магистралей города

Yaylali, Турция

от €119,000

Данный комплекс расположен в востребованном новом развивающемся районе Алании под названием Кестель. Эти современные роскошные апартаменты находятся всего в 700 метрах от пляжа и предлагают захватывающий вид на Средиземное море. Об этом современном роскошном доме Дом был реализован в современном дизайне с использованием новейших технологий, чтобы создать технически эффективный и потрясающий вид. Для жителей есть полный спектр удобств, таких как ресторан, крытый бассейн, открытый бассейн, фитнес-центр, кинотеатр, комната для вечеринок, детская площадка и многое другое. В принципе, в Алании есть все необходимое для повседневной жизни. место расположения Недвижимость расположена в Кестеле, Аланья. Кестель - это новый развивающийся район с роскошным жилым комплексом и магазинами. район подходит для тех, кто хочет жить в тихом и спокойном месте. Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа и всего в 35 км от аэропорта. Общие характеристики комплекса аквапаркдетский бассейнмини гольфмассажный кабинетнастольный теннисбильярдвай-файгенераторподземный парккамеры наблюдения