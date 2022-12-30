Новый проект в Газипаше, Аланья

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 47 до 185 м2.Расстояние до моря 800 метров.Газипаша – город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев.Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады и школы.Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха.
Сдаться 2024
-Апартаменты 3 + 1 и 4 + 1
-134 роскошных апартаментов и вилл на территории 15000м2
-GYM, Сауна, бассейн, пешеходные дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые площадки, детский бассейн
Ландшафтный дизайн по всему жилому комплексу
Закрытая парковка для автомобилей
В квартирах:
кухонная мебель
встроенный набор
электрические жалюзи для окон и многое другое
МОРЕ В ПОДАРОК !!!
Успей купить !!!
г. Мерсин, район Тесе, газифицированный район.
В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры
1+1 – 56 М2 – 65.000 ЕВРО
2+1 – 77 М2 – 79.000 ЕВРО
Расстояние до моря: 300 метров
Общие характеристики
Система природного газа (центральная)
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Внутренний пожарный извещатель
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Кухонные столешницы
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Шпунтованный паркет 10 мм
Стеклянные балконные перила
Особенности социальной зоны
Уличный бассейн
Открытая парковка
Открытая детская площадка
Камелия
Фитнес, сауна и хаммам под блоком B
Первый взнос 50%, остальное в рассрочку беспроцентную!!!
НАЧАЛО: 30.12.2022 года
ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024 года
С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: сентябрь 2023.