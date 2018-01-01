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Проект ультра-люкс класса на первой береговой линии на Северном Кипре

Аванос, Турция
от
€249,713
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новый проект на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста) - город Эсентепе.В жилом комплексе представлены апартаменты различных планировок: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 78 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства,  недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект ультра-люкс класса на первой береговой линии на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€249,713
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Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
от
€234,069
Сдача в: 2025
Застройщик: luxera
Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :  Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между 1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD - 2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD - 3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD - 4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды  Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.  Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 ) Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.  3 минуты от станции метро. 5 минут от высокого пути ТЕА 4 км от главной дороги E5 30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта Проект обеспечен 24/7 Торговый центр Крытый и открытый бассейны тренажерный зал Сауна и парная Массажный кабинет Игровая комната Конференц-зал Терраса для встреч и торжеств Автостоянка для проекта. Частные балконы для каждой квартиры. Изолирующие звуки .Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки Сады для детских игр Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев Дополнителюны юслуги При покупке преддовалая ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможна удалённая селка Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица. Особености проэкта: * Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров. * Проект от имени дух башен высотой 26 этажей * Все на 369 квартир и типов, доступны между - 1 + 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами * Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть. * Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. ) Проект далеко: • 10 км от аэропорта Ататюрк. • 3 минуты от станциты метро. • 5 минут от ШОСЕ ТЕА. • 4 км от клавной бороги E5. • 30 минут от нового аэропорт Штамбула. Услуги проэкта: • Проект находиця од круглосуточной охраной. • Торговский цент • Крытый и открытый бассейны • спортзал • Сауна и Парная • массажный кабинет • Игровая комната • Комната Для Переговоров • Терраса долина посиделок и торжествов • Автостоянка для проэкта. • Отделины дальконы ли каждай квартиры. • Изоляция звуков. • Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки • Сады летские игр • Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий План оплаты: * Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Жилой комплекс VELUX Yalıkavak
Derekoey, Турция
от
€830,000
Сдача в: 2023
Застройщик: SF Yildiz İnsaat
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает площадь в 65000м2. В комплексе на Ваш выбор предоставлены следующие типы недвижимости 42 Резиденции 2+1 и 3+1, 33 Виллы 4+1 и 5+1 и 10 Усадьб 6+1 , все с видом на лазурное Эгейское море. Velux Yalıkavak располагается на первой береговой линии и имеет свой песчанный пляж и пирс, протяженностью 250м2.  Так же будут предоставлены места для шварта частных яхт. Предусмотрены услуги морского такси.Концепция жилого комплекса Velux Yalıkavak предполагает 2 знаменитых ресторана, Лаундж Бар, Снек бар на пляже, Открытый Олимпийский бассейн, Фитнес Центр, Спа, Детский Клуб, детская площадка,места для зарядки электромобилей. Также на территории комплекса предусмотрен бутик отель для ваших гостей. Услуги консьержа, уборки, тех.поддержка,сервис багги по периметру всего жилого комплекса. Круглосуточная охрана. Проживая в Velux Yalıkavak  вы получаете комфорт 5* отеля класса люкс. Комплекс будет полностью готов к эксплуатации к концу 2023 года. 2+1 Резиденции                                                                          от   104m2     до       151m2                  3+1 Резиденции с частным бассейном                                 от   148 m2    до      206 m2 4+1 Виллы с частным бассейном                                            от   305m2     до      400 m2 5+1 Виллы с частным бассейном                                            от   378m2     до      640 m2 6+1 Усадьбы с частным бассейном                                        от   583 m2    до      685 m2 Для комфортного круглогодичного проживания в комплексе во всех жилых объектах установлены Системы « Умный Дом», подогрев полов, автоматическое кондиционирование с позоновым климат- контролем, высококачественная кухонная встроенная мебель, вся бытовая техника марки Gaggenau , гранитное и паркетное напольное покрытие самого высокого качества,  терассы и балконы с тиковым напольным покрытием, богатый ландшафтный дизайн по всему комплексу. Компания застройщик SF Yıldız İnşaat ведёт свою профессиональную деятельность с 2010 года.За время своего существования компания успешно построила и сдала в эксплуатацию множество проектов жилых комплексов, бизнес-центров, вилл и резиденций.
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