Просторные квартиры посреди Белградского леса в Стамбуле

Авсаллар, Турция

от €185,000

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Life 4 - новый великолепный жилой комплекс, расположен на живописном берегу Турецкой Ривьеры, в райском местечке - курортном поселке Авсаллар, недалеко от Алании. Авсаллар – это оживленное место с богатым выбором развлечений, вся необходимая инфраструктура - в шаговой доступности. Вы сможете отдохнуть в уютных барах и ресторанах, и оценить кулинарное искусство местных поваров, а также от души повеселиться на дискотеке. Это прекрасное место для семейных пар с детьми, которые хотят жить в тихом, уютном месте с чистым воздухом. Рядом с комплексом, всего в 400 м один из лучших пляжей Алании - Инжекум, с километровой береговой линией, золотистым мелким песком и пологим входом в море. Рядом хвойный лес и горы. Elite Life 4 комплекс соединил в себе все потребности современных людей: удачное расположение, высокое качество строительства, неповторимый дизайн, удобную планировку, роскошную инфраструктуру! Предлагает апартаменты различной планировки и площади - студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, с просторными террасами. Из окон большинства апартаментов открывается прекрасный вид на море. Квартиры продаются готовыми к проживанию, с чистовой отделкой, кухонным гарнитуром, сантехникой и кондиционерами. Инфраструктура: - Открытый бассейн с детским отделением; - Водные горки; - Детская игровая площадка; - Мини-клуб; - Аквапарк; - Зона барбекю; - Крытый бассейн с подогревом; - Фитнес-центр; - Спа-центр; - Хамам, сауна; - Охрана 24/7; - Видеонаблюдение; - Парковка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Турции! Юридическое сопровождение в подарок!