Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья

Каракокали, Турция

от €169,000

Рады представить Вашему вниманию квартиру в самом центре района Оба, Алания. Оба это тихий, семейный район Алании, который расположен вдоль потрясающего побережья Средиземного моря и всего в нескольких километрах от центра города. Благодаря своему идеальному расположению вблизи данного комплекса Вы найдете ряд магазинов и супермаркетов рядом с кафе, барами и ресторанами, а в нескольких минутах езды частные учебные и государственные больницы, университеты, торговый центр и различные другие достопримечательности города Алании. Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, и добраться до него не составит никакого труда даже не имея своего личного транспорта. Наша квартира расположена на 2 этаже 4 этажного жилого комплекса с прекрасной локацией и будет идеальной для семейного отдыха, круглогодичного проживания, а так же отличным вариантом для инвестиций и сдачи в аренду. В стоимость квартиры входит мебель и бытовая техника, а для удобств собственников на закрытой территории комплекса есть плавательный бассейн с шезлонгами и генератор.