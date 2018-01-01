Новые апартаменты в уютном комплексе - район Паяллар, Аланья

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 126 м2. Расстояние до моря 800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Пентхаус находится в нескольких минутах ходьбы от супермаркетов, пляжей, ресторанов и детского парка. Море в 530 метрах от комплекса, а так же рядом протекает красивая горная река Димчай, впадающая в Средиземное море. Вы сможете совершать прогулки на свежем воздухе вдоль реки, или несколько километровой набережной у моря.В этом просторном пентхаусе 230 м2, три спальни, большая гостиная с алюминиевыми двойными застекленными окнами длиной 7 метров от пола до потолка, из этих окон открывается захватывающий вид на море, город и замок. В гостиной роскошная кухня открытого плана, с приборами Samsung. Большие алюминиевые окна от пола до потолка Большая терраса Потрясающий вид на море Лифт внутри дома Стальная входная дверь Высокая глянцевая белая кухня Кухонная техника из нержавеющей стали Samsung Высококачественный ламинат Большой бассейнГидромассажная ванна (джакузи)Бассейн с подогревомСаунаБеседкаЗона для мангалаФутбольное полеНастольный теннисБильярдКафетерийЭлектрогенераторАвтомобильная стоянкаКамеры наблюденияСмотритель
Рады представить Вашему вниманию квартиру в самом центре района Оба, Алания. Оба это тихий, семейный район Алании, который расположен вдоль потрясающего побережья Средиземного моря и всего в нескольких километрах от центра города. Благодаря своему идеальному расположению вблизи данного комплекса Вы найдете ряд магазинов и супермаркетов рядом с кафе, барами и ресторанами, а в нескольких минутах езды частные учебные и государственные больницы, университеты, торговый центр и различные другие достопримечательности города Алании. Расстояние до пляжа составляет всего 250 метров, и добраться до него не составит никакого труда даже не имея своего личного транспорта. Наша квартира расположена на 2 этаже 4 этажного жилого комплекса с прекрасной локацией и будет идеальной для семейного отдыха, круглогодичного проживания, а так же отличным вариантом для инвестиций и сдачи в аренду. В стоимость квартиры входит мебель и бытовая техника, а для удобств собственников на закрытой территории комплекса есть плавательный бассейн с шезлонгами и генератор.