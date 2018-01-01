Аппартаменты в строящемся ЖК бизнес-класса в районе Малтепе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Малтепе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 6,5+1.Площадь апартаментов от 123 до 272 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь от 48 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Почему это свойство؟
Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов.
Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров.
Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство.
5-звездочные гостиничные апартаменты в Стамбуле рядом с образовательными и медицинскими услугами.
Возможность воспользоваться инвестиционными преимуществами владения одним из магазинов проекта.
Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией.
Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2).
Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система.
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