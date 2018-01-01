Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Тосмуре - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 48 до 107 м2.Расстояние до моря 800 метров.Район находится между Оба и Кестель, от последнего Тосмур отделен рекой Дим Чай, на которой обустроена красивая прогулочная набережная с зонами отдыха и барбекю. Цены на новую недвижимость в Тосмуре всегда держатся на высоком уровне, а новых квартир и строящихся проектов мало.Пляж в Тосмуре один из лучших в центральной части Аланьи. Здесь редко бывает так людно, как в самом центре и на пляже Клеопатры, красивые виды на крепость, удобный заход в море без каменных плит. Набережная Тосмура ведет к пляжам Обы и к порту с кораблями. Доехать туда можно на авто или муниципальном транспорте вдоль моря всего за 5-10 минут.Квартиры в Тосмуре отлично подойдут для покупки с целью переезда, для отдыха, сдачи в аренду. Центральное расположение открывает возможности для обучения детей. Рядом лучшие школы, детские сады и колледжи, в соседнем районе есть большой университет.
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Polat Tower Basın Ekspres расположен в одном из самых престижных бизнес-районов Стамбула.
Жилой комплекс обладает ультрасовременной архитектурой, высотой в 28 этажей и располагается на территорией 10 000 кв.м.
Площадь квартир варьируется от 51 до 130 кв.м. Современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1.
Внутренняя инфраструктура:
- Конференц зал;
- Круглосуточная охрана;
- Парковка.
Внешняя инфраструктура включает в себя:
- 2KM от больницы Медиполь
- 6KM от больницы Аджибадем
- Шаговая доступность к метро
- 2.6KM от станции метро Махмутбей
- 3KM Away from Yenimahalle Metro Station
- 3KM от станции метро Енимахалле
- 2KM от университета Алтынбаш
- 2.8KM от униваерситета Культур
- 15MIN от международной школы Альфаез
- 18Min от школы Альхуда
- 6 минут ходьбы от школы Фадаа
- 100 M от ТЦ Молл 212
- 2KM от ТЦ Молл оф Истанбул
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Проект состоит из 8 этажного блока. На данный момент из 72 квартир в наличии 14. Есть квартиры 1+1 от 58м2 и дуплексы 5+1 площадью 240кв.м. Наш проект находится 2 км от песчаного пляжа, в 1 км от центра и в минутах ходьбы от всех повседневных нужд, таких как рестораны, банки, бутики, больницы, детсад и школа. Начало проекта 06.2022, Окончание 07.2023 •Открытый и крытый бассейн•Аквапарк•Сауна•Фитнес•Паровая комната•Беседки•Барбекью зона•Генератор•2 Лифта•Спутниковое телевидение •Камеры наблюдения Оплата 30 % наличными, остаток в рассрочку до окончания постройки.
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.
Преимущества
Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.
По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.
1 минута — станция метро прямо в комплексе
5 минут — Площадь Таксим
18 минут — деловой район Левент
40 минут — аэропорт
50 метров - автобусная остановка
1,5 км - торговый центр