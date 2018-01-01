Масштабный ЖК премиум-класса в 100 м от песчаных пляжей и лазурного моря

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 58 до 165 м2.Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи широкие песчано-галечные с комфортным берегом и красивыми окрестностями.
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.Площадь апартаментов от 72,7 до 486,05 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 204 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом.
Апартаменты в современном жилом комплексе у озера.
Инфраструктура комплекса:
бассейн
бар у бассейна
парк
фитнес-центр
сауна
игровые площадки для всех возрастов
костровые зоны на открытом воздухе
Особенности квартир
Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями.
Расположение и объекты поблизости
Бодрум — столица ночной жизни страны с рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный километр.
Нынешний Бодрум стоит на месте древнего города Галикарнаса, где находился знаменитый Галикарнасский мавзолей (353 г. до н. э.), одно из 7 чудес света.
Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.