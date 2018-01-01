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Масштабный ЖК премиум-класса в 100 м от песчаных пляжей и лазурного моря

Аванос, Турция
от
€178,000
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 58 до 165 м2.Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи широкие песчано-галечные с комфортным берегом и красивыми окрестностями.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Масштабный ЖК премиум-класса в 100 м от песчаных пляжей и лазурного моря
Аванос, Турция
от
€178,000
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