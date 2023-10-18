Сарыер, Турция

от €617,800

Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов: круглосуточная охрана система видеонаблюдения консьерж спортзал Спа зона: сауна и паровая открытые детские площадки открытый/закрытый бассейны прогулочные дорожки на территории комплекса Расположение и объекты поблизости Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест: стадион Turk Telekom Arena - 1 минута национальный парк Belgrad - 5 минут второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут до районов Маслак и Истиние - 5 минут до района Нишанташы - 15 минут до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут) школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут) крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)