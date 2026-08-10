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Квартиры-студии во Вьетнаме

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Нячанг
5
провинция Кханьхоа
5
Студия Удалить
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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Фукуок, Вьетнам
Студия 1 комната
Фукуок, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/11
🏝️ Дом во Вьетнаме: инвестиции с доходом и залогомОписание:Я помогу вам выгодно приобрести п…
Цена по запросу
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Студия в Хошимин, Вьетнам
Студия
Хошимин, Вьетнам
Площадь 35 м²
🏠 Предпродажа в HO CHI MINH CITY: Апартаменты за 54 000 долларов до начала продажОписание:Ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 28/30
Единственное предложение в одном из самых популярных курортов Вьетнама Квартира - студия …
$59,400
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Студия 1 спальня в Хошимин, Вьетнам
Студия 1 спальня
Хошимин, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 25
🏝️ Ранние лоты в Хошимине! Старт 20.12.2024. Инвестиции от $54к. Пресейл!!! Ищете недвижимос…
$54,000
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
Купить выгодно инвестиционную недвижимость во Вьетнаме от застройщика. Нячанг-единственно…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 спальня
Нячанг, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12/30
$70,000
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Студия в Нячанг, Вьетнам
Студия
Нячанг, Вьетнам
Площадь 26 м²
🏝️ Апартамент в море: инвестиции и аренда для россиянОписание:Я помогу вам выгодно купить ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 комната
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 21/30
Студия 27 м² с видом на море, 21 этаж, Нячанг, Вьетнам — ликвидный компактный формат на перв…
$95,156
НДС
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