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Пентхаусы в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус 3 спальни
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 5/5
For sale a modern penthouse duplex apartment in an accessible and family-friendly location (…
€598,000

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

недорогая
элитная
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