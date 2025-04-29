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Жильё в Upravna Enota Litija, Словения

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Smartno pri Litiji, Словения
Дом 3 спальни
Smartno pri Litiji, Словения
Количество спален 3
Количество этажей 2
В тихом и приятном месте в Литии мы посредничаем в продаже отдельных единиц полудуплекса, ко…
$308,849
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Параметры недвижимости в Upravna Enota Litija, Словения

Недорогая
Элитная
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