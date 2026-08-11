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Дома в Медводе, Словения

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3 объекта найдено
Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 201 м²
Новый дом в пригороде Любляны На окраине поселка Смледник, в окружении леса, полей и реки, …
$880,838
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Вилла в Медводе, Словения
Вилла
Медводе, Словения
Площадь 130 м²
В одном из самых красивых и одновременно наиболее охраняемых природных уголков Словении, в г…
$798,460
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Дом 4 спальни в Rakovnik, Словения
Дом 4 спальни
Rakovnik, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
В тихом жилом поселке Раковник, расположенном в муниципалитете Медводе, предлагаются на прод…
$1,24 млн
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