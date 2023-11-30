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Жильё в Медводе, Словения

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 531 м²
Отдельный дом в пригороде Любляны. Дом в пр…
€570,000
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Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 387 м²
Красивый особняк в эксклюзивном, тихом мест…
€999,000
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Дом в Медводе, Словения
Дом
Медводе, Словения
Площадь 262 м²
В очень красивом, тихом и изолированном  ме…
€630,000
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