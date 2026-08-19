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Пентхаусы в Любляне, Словения

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1 объект найдено
Пентхаус в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Пентхаус
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ: ДУПЛЕКСНЫЙ ПЕНТУЗ С ВИДОМ ЖУБЛЯНА КАСТЛЯРасположение: Любляна-Трново, недалеко о…
$3,65 млн
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MILARO d.o.o.
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Параметры недвижимости в Любляне, Словения

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