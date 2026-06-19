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Дома с гаражом в Любляне, Словения

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виллы
14
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Дом 4 комнаты
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
В отличном районе Любляны – в ухоженном жилом комплексе «Зелёный Гай» в Брдо – продаётся сов…
$1,45 млн
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Параметры недвижимости в Любляне, Словения

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