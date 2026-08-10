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Отели в Копере, Словения

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1 объект найдено
Отель 1 146 м² в Копер, Словения
Отель 1 146 м²
Копер, Словения
Площадь 1 146 м²
Продается бутик-винодельня, туристический комплекс, находящийся на III стадии строительства,…
$1,57 млн
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