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Коммерческая недвижимость в Копер, Словения

1 объект найдено
Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Копер, Словения
Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Копер, Словения
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
На границе Словенского побережья и Италии продается изысканный действующий 4-х звездочный бу…
€2,55 млн
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