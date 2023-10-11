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Жильё в Гросупле, Словения

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Гросупле, Словения
Квартира 1 спальня
Гросупле, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Мы предлагаем исключительную возможность купить полностью отремонтированную квартиру в тихом…
€211,150
Дом в Гросупле, Словения
Дом
Гросупле, Словения
Площадь 382 м²
Квартира в ближайшем  пригороде Любляны. Во…
€549,000
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