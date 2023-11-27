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Продажа офисных помещений в Словении

Upravna Enota Ljubljana
12
Любляна
12
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12 объектов найдено
Business premises in the business part of the center of Ljubljana в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Business premises in the business part of the center of Ljubljana
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 1 027 м²
Количество этажей 6
We are selling business premises in the business part of the center of Ljubljana, in a neat …
€2,15 млн
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Офис в Словения
Офис
Словения
Площадь 1 024 м²
Коммерческая недвижимость в центре Любляны.…
€2,15 млн
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€107,325
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€210,000
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€196,896
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€186,165
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€180,000
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€294,063
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 133 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€278,880
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Офис в Марибор, Словения
Офис
Марибор, Словения
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 177 м²
Этаж 1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€390,000
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 734 м²
  Высококачественный и престижный объект, …
€4,20 млн
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