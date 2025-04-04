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Продажа готового бизнеса в Целе, Словения

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Целе, Словения
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Целе, Словения
Площадь 32 000 м²
Продаётся большой торговый комплекс 32 000 м², уникальный бизнес-объект с долгосрочной аренд…
Цена по запросу
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