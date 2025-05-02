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Коммерческая недвижимость в Целе, Словения

3 объекта найдено
Магазин 1 750 м² в Целе, Словения
Магазин 1 750 м²
Целе, Словения
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Целе, Словения
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Целе, Словения
Площадь 32 000 м²
Продаётся большой торговый комплекс 32 000 м², уникальный бизнес-объект с долгосрочной аренд…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 750 м² в Целе, Словения
Коммерческое помещение 1 750 м²
Целе, Словения
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
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