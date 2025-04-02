Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Звенигород
  4. Жилая

Жильё в Звенигород, Россия

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Звенигород, Россия
Дом 9 комнат
Звенигород, Россия
Число комнат 9
Площадь 513 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 740-801, шоссе, 32 км от МКАД, Величъ (д. Супонево ). …
$1,01 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов