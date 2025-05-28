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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Зеленоградске, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
Сдается однокомнатная квартира в курортном городе Зеленоградске, на ул Тургенева, в новом до…
$436
в месяц
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