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Дома в Заволжье, Россия

1 объект найдено
Дом в Заволжье, Россия
Дом
Заволжье, Россия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом хорошего качества.  Общая площадь дома 180м2, жилая 121.9м2. Полуцокольн…
$108,199
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