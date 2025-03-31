Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Zaprudnovskiy selsovet
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Zaprudnovskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Shava, Россия
Дом
Shava, Россия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продаю дом на участке 18соток. Дом из арболита, 500300200мм, арболит современный экологичный…
$41,668
Оставить заявку
Дом в Zaprudnoe, Россия
Дом
Zaprudnoe, Россия
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный коттедж в селе Запрудное Кстовского района. Общая площадь дома 178,8 …
$95,241
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zaprudnovskiy selsovet, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти