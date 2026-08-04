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Квартиры в Уральском федеральном округе, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Тюмень, Россия
Квартира 1 комната
Тюмень, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 12/13
Продам квартиру с красивым современным ремонтом.Район развитый,рядом Легкоатлетический манеж…
$94,075
НДС
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Параметры недвижимости в Уральском федеральном округе, Россия

с садом
Недорогая
Элитная
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