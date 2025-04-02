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Таунхаусы в Троицк, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением в Троицк, Россия
Таунхаус 5 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
Троицк, Россия
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 373-412, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Заречье КП (Троицк). …
$319,530
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