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Квартиры в Tolmacevskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Толмачёво, Россия
Квартира 2 комнаты
Толмачёво, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!!! Продам 2 х ком квартиру в п.Толмачево, 2/2 кирпичного дома, общая площадь ква…
$31,449
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Параметры недвижимости в Tolmacevskoe gorodskoe poselenie, Россия

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