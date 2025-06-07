Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Светлогорск
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Светлогорске, Россия

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Светлогорск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
$152,903
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти