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Дома в Susaninskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Сусанино, Россия
Дом 4 комнаты
Сусанино, Россия
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается крепкий рубленый дом с ленточным фундаментом. Крыша шифер. Отопление печное. На уч…
$49,125
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Дом 6 комнат в Сусанино, Россия
Дом 6 комнат
Сусанино, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/2
Продам дом в п. Сусанино, не требующих вложений. Въезжай и живи. Участок 25 соток. ЛПХ В до…
$115,024
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Параметры недвижимости в Susaninskoe selskoe poselenie, Россия

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