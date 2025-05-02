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Дома с видом на море в Сочи, Россия

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом с. Верхнее Учдере. Площадь- 150 кв.м Комнат-4 Участок-6 сот. Этаже…
$295,589
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Параметры недвижимости в Сочи, Россия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
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