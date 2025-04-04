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Продажа готового бизнеса в Сибирский федеральный округ, Россия

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1 объект найдено
Продажа особняка купцов Сурикова и Молчанова в Новосибирск, Россия
UP UP
Продажа особняка купцов Сурикова и Молчанова
Новосибирск, Россия
Площадь 6 500 м²
Количество этажей 2
Готовый арендный бизнес Все помещения сданы в аренду, самое модное место в городе и Сибир…
$17,75 млн
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