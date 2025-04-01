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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Шушары, Россия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 194 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 194 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/14
Сдается помещение свободного назначения на длительный срок, на 1 этаже 1 линии! Основные п…
$2,108
в месяц
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1111 голосов