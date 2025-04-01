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Коммерческая недвижимость в Шушары, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 194 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 194 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/14
Продается помещение свободного назначения на 1 этаже 1 линии! Основные преимущества: + Отде…
$338,380
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Коммерческое помещение 109 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 109 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/14
Продается помещение свободного назначения в подвале многоквартирного жилого дома, с правиль…
$94,575
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