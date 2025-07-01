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Дома в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Продам отличный уютный домик в деревне Озертицы Волосовского района. Дом не большой, строил…
$69,939
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Параметры недвижимости в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия

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