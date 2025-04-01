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Долгосрочная аренда домов в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с мебелью, с бассейном, с сауной в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 7 комнат с мебелью, с бассейном, с сауной
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Число комнат 7
Площадь 860 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 136-012, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Конверсия к/п (Шишкин л…
$4,733
в месяц
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Параметры недвижимости в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

с бассейном

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов