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Квартиры в Павловск, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Павловск, Россия
Квартира 1 комната
Павловск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
Продается однокомнатная квартира в ЖК Ново-антропшино. Конструктив- монолит. Дом теплый. При…
$47,338
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Рейтинг 4.9 / 5:
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