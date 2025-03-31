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Дома в Орловская область, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Obrazcovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Obrazcovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом построенный по классической надежной технологии из силикатного кирп…
$147,135
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Параметры недвижимости в Орловская область, Россия

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