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Квартиры в okrug Ulyanka, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 8/9
Продается квартира в кирпичном доме в прямой продаже, окна в зеленый двор. Рядом расположе…
$87,575
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