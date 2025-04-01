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Квартиры в округ Шувалово-Озерки, Россия

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2 объекта найдено
Квартира в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира
округ Шувалово-Озерки, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/19
Продаётся студия с видом на Шуваловский парк в пешей доступности от метро! …
$63,503
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Квартира 2 комнаты в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Шувалово-Озерки, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5/6
Представляется к продаже 2-х комнатная квартира в элитном ЖК "Город Солнца-2". О доме: кирп…
$255,210
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Параметры недвижимости в округ Шувалово-Озерки, Россия

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