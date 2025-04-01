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Квартиры в okrug No 75, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в okrug No 75, Россия
Квартира 1 комната
okrug No 75, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/12
Продаётся 1 комнатная квартира во Фрунзенском районе, ул. Малая Карпатская дом 15, общей пло…
$76,683
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Квартира 2 комнаты в okrug No 75, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug No 75, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8/18
В продаже просторная двухсторонняя квартира в ЖК комфорт класса «Карпаты». До метро «Дунайс…
$177,329
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