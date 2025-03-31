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Квартиры в округ Морской, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в округ Морской, Россия
Квартира 1 комната
округ Морской, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/9
За квартиру внесен залог. Продается квартира в элитном, экологически чистом районе города в…
$81,476
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Квартира 3 комнаты в округ Морской, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Морской, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 3/12
Внесен аванс. ДВУХЭТАЖНАЯ квартира!!! Мечта!!! Продается двухэтажная трёхкомнатная квартира…
$162,711
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Параметры недвижимости в округ Морской, Россия

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