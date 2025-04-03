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Квартиры в округ Княжево, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в округ Княжево, Россия
Квартира 1 комната
округ Княжево, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/12
Удобная по планировке, удачная по расположению, привлекательная по условиям продажи! Эта кв…
$85,196
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