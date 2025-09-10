Коттеджный посёлок Вуоксаари

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области
Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения и уединения с природой - отличное дополнение!
ЧТО ДЕЛАЕТ ВУОКСААРИ ОСОБЕННЫМ
→ Первая линия реки Вуокса-Вирта — с прямым выходом к воде
→ Природное окружение — озёра, густой лес, свежий воздух - всё, за что мы любим Карельский перешеек
→ Участки от 6 до 18 соток — построить загородную резиденцию или небольшой домик и разбить плантацию решать только вам.
→ Выберите отдых для души: сапсёрфинг, каякинг, рафтинг, прогулки на лошадях
→ В шаговой доступности: супермаркет, почта, OZON, форелевая ферма
→ Транспортная доступность — до СПб всего 95 км по живописному Новоприозерскому шоссе
→ Коммуникации и инфраструктура — асфальтовые дороги, электричество 15 кВт, благоустроенная территория отдыха и пляж
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 6 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели
Вуоксаари — это не просто земля, это основа новой жизни. Здесь легко дышится. Здесь хочется остаться. Остаётся лишь выбрать свой участок — а мы всё покажем и расскажем. Свяжитесь с нами, и мы организуем презентацию в удобное для вас время. Участок № 209. Кадастровый номер 1: 47:03:0502002:612
Местонахождение на карте
Ромашкинское сельское поселение, Россия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно