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Дома в поселение Московский, Россия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в поселение Московский, Россия
Дом 6 комнат
поселение Московский, Россия
Число комнат 6
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 206-101, Киевское шоссе, 10 км от МКАД, Мешково к/п (Мешково). …
$305,533
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Параметры недвижимости в поселение Московский, Россия

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