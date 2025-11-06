Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на длительный срок в Москве, Россия

41 объект найдено
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails" в Москва, Россия
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Москва, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
в месяц
Светлые апартаменты с современным ремонтом и панорамными окнами в Москва, Россия
Светлые апартаменты с современным ремонтом и панорамными окнами
Москва, Россия
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Видовые апартаменты с 1-й спальней в комплексе премиум-класса «Поклонная, 9». Апартаменты об…
$3,959
в месяц
Квартира с 2-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 2-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Квартира с 2-мя спальнями площадью 150 м² расположена на 3 этаже в клубном доме на Саввинско…
$5,475
в месяц
Апартаменты в современном стиле с панорамным остеклением в «Москва-Сити» в Москва, Россия
Апартаменты в современном стиле с панорамным остеклением в «Москва-Сити»
Москва, Россия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 10/1
Апартаменты с 1-й спальней общей площадью 65 м² в комплексе Neva Towers на 11 этаже. Выполне…
$2,828
в месяц
Видовая квартира с отделкой из натурального дерева на Воробьёвых горах в Москва, Россия
Видовая квартира с отделкой из натурального дерева на Воробьёвых горах
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Видовая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 145 м² в комплексе «Воробьёвы горы» на 31 э…
$5,091
в месяц
Угловые апартаменты в клубном доме делюкс-класса на набережной Москвы-реки в Москва, Россия
Угловые апартаменты в клубном доме делюкс-класса на набережной Москвы-реки
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Угловые апартаменты с 3-мя спальнями в клубном доме делюкс-класса Bogen House. Апартаменты о…
$6,787
в месяц
Квартира с 2-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 2-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Квартира с 2-мя спальнями общей площадью 110 м² в комплексе премиум-класса «Садовые кварталы…
$6,780
в месяц
Двухуровневая квартира с современным ремонтом рядом с Цветным бульваром в Москва, Россия
Двухуровневая квартира с современным ремонтом рядом с Цветным бульваром
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Просторная двухуровневая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 140 м² в доме «Большой Гол…
$3,054
в месяц
Просторная двухуровневая квартира со светлой отделкой на Патриарших прудах в Москва, Россия
Просторная двухуровневая квартира со светлой отделкой на Патриарших прудах
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Просторная двухуровневая квартира площадью 250 м² в доме на Патриарших прудах. Выполнена лак…
$4,520
в месяц
Просторные угловые апартаменты в комплексе небоскрёбов премиум-класса в Москва, Россия
Просторные угловые апартаменты в комплексе небоскрёбов премиум-класса
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 189 м²
Этаж 36
Видовые угловые апартаменты в комплексе небоскрёбов премиум-класса «Город Столиц» на 36 этаж…
$9,050
в месяц
Апартаменты с 1-й спальней в Москва, Россия
Апартаменты с 1-й спальней
Москва, Россия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Апартаменты с 1-й спальней общей площадью 70 м² в квартале бизнес-класса «Царская площадь». …
$2,262
в месяц
Уютная квартира с премиальным ремонтом в клубном доме в Хамовниках в Москва, Россия
Уютная квартира с премиальным ремонтом в клубном доме в Хамовниках
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Уютная квартира с 2-мя спальнями общей площадью 150 м² в клубном доме делюкс-класса «Резиден…
$26,018
в месяц
Квартира с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами в Тверском районе в Москва, Россия
Квартира с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами в Тверском районе
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира с 3-мя спальнями общей площадью 156 м² в клубном доме «Страстной бульвар, 10» в Тве…
$5,091
в месяц
Просторная и светлая квартира с отделкой из натурального дерева в Хамовниках в Москва, Россия
Просторная и светлая квартира с отделкой из натурального дерева в Хамовниках
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Просторная квартира с 3-мя спальнями общей площадью 145 м² в доме «Оболенский, 9» в Хамовник…
$5,656
в месяц
Квартира с 3-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 3-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Просторная квартира с 3-мя спальнями общей площадью 180 м² в комплексе делюкс-класса «Дом со…
$3,676
в месяц
Квартира с 5-ю спальнями в Москва, Россия
Квартира с 5-ю спальнями
Москва, Россия
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Просторная квартира с 5-ю спальнями общей площадью 500 м² в комплексе «Покровский берег». Ин…
$6,787
в месяц
Квартира в стиле современной классики с высокими потолками в Хамовниках в Москва, Россия
Квартира в стиле современной классики с высокими потолками в Хамовниках
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 230 м²
Просторная квартира с 3-мя спальнями в комплексе делюкс-класса «Новая Остоженка» в Хамовника…
$6,787
в месяц
Двухуровневый пентхаус с отделкой из натурального дерева и керамогранита в Москва, Россия
Двухуровневый пентхаус с отделкой из натурального дерева и керамогранита
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Этаж 21
Двухуровневый пентхаус площадью 350 м² в комплексе «Квартал 38А» на 21 этаже. Интерьер оформ…
$11,312
в месяц
Просторная квартира с отделкой из натурального дерева и керамогранита в Москва, Россия
Просторная квартира с отделкой из натурального дерева и керамогранита
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Квартира с 2-мя спальнями общей площадью 164 м² в комплексе премиум-класса «Резиденция Монэ»…
$7,353
в месяц
Апартаменты в стиле современной классики в премиальном жилом комплексе в Москва, Россия
Апартаменты в стиле современной классики в премиальном жилом комплексе
Москва, Россия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Дизайнерские апартаменты площадью 51 м² в комплексе премиум-класса Prime Park на 28 этаже. В…
$3,959
в месяц
Квартира с 1-й спальней в Москва, Россия
Квартира с 1-й спальней
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Видовая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 150 м² в клубном комплексе «Агаларов Хаус».…
$5,085
в месяц
Двухуровневая квартира в стиле дворцовой классики в комплексе премиум-класса в Москва, Россия
Двухуровневая квартира в стиле дворцовой классики в комплексе премиум-класса
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Двухуровневая квартира с 4-мя спальнями общей площадью 232 м² в комплексе премиум-класса «Тр…
$7,353
в месяц
Просторная видовая квартира в 15 минутах от Патриарших прудов в Москва, Россия
Просторная видовая квартира в 15 минутах от Патриарших прудов
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Этаж 10
Просторная квартира с 4-мя спальнями общей площадью 270 м² в доме «Большой Тишинский, 10» на…
$7,353
в месяц
Квартира с 3-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 3-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Этаж 3
Просторная квартира с 3-мя спальнями и террасой в комплексе на Новом Арбате. Квартира общей …
$6,222
в месяц
Просторная квартира с дизайнерским ремонтом в клубном доме премиум-класса в Москва, Россия
Просторная квартира с дизайнерским ремонтом в клубном доме премиум-класса
Москва, Россия
Количество спален 5
Площадь 305 м²
Просторная квартира с 5-ю спальнями в клубном доме премиум-класса «Римский дом». Квартира об…
$9,050
в месяц
Двухуровневый пентхаус в тихом переулке у Покровского бульвара в Москва, Россия
Двухуровневый пентхаус в тихом переулке у Покровского бульвара
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 283 м²
Двухуровневый пентхаус в тихом переулке у Покровского бульвара Курская , 10 минут 1 20…
$13,559
в месяц
Двухуровневый пентхаус в классическом стиле с элементами эклектики в Москва, Россия
Двухуровневый пентхаус в классическом стиле с элементами эклектики
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 384 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе малоэтажных домов «Остров Фантазий». Квартира с 4-мя спал…
$12,443
в месяц
Квартира с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом в центре Москвы в Москва, Россия
Квартира с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом в центре Москвы
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Квартира с панорамными окнами и дизайнерским ремонтом в центре Москвы Трубная , 2 минут …
$4,407
в месяц
Квартира с 3-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 3-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Квартира с 3-мя спальнями общей площадью 180 м² в комплексе «Русский Модерн» на Бульварном к…
$4,525
в месяц
Квартира с современным ремонтом и живописным видом на набережную в Москва, Россия
Квартира с современным ремонтом и живописным видом на набережную
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Видовая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 100 м² в комплексе «Дом на Мосфильмовской».…
$3,394
в месяц
