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Коттеджи в Москве, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в DSK Micurinec, Россия
Коттедж 3 комнаты
DSK Micurinec, Россия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
🏡 Уютный современный дом на продажу – 85 м2 в писательском поселке «Мичуринец»Приготовьтесь …
$378,326
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