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Дома в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
В небольшом обжитом, окружённом со всех сторон лесом садоводстве, продаётся участок площадью…
$33,136
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Параметры недвижимости в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия

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